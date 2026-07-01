İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferine yönelik yürüttükleri risk analizi çalışmaları kapsamında iki kadın yolcuyu takibe aldı. Havalimanında durdurulan şüphelilerin valizlerinde yapılan incelemelerde, uyuşturucu maddenin orijinal şarap şişelerine gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlendi. Gözaltına alınan iki yolcu, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ŞİŞELERİN DİBİNDEKİ KRİSTALLEŞME DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin valizlerinde bulunan şarap şişeleri, ilk incelemede kapak ve etiketlerinin orijinalliğini koruması sebebiyle normal ürün izlenimi verdi. Ancak narkotik ekipleri, şişelerin dip kısmında olağan dışı bir kristalleşme fark etti. Bu durum üzerine detaylı incelemeye alınan şarap şişelerinin, uyuşturucu madde taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı ve içine sıvı metamfetamin doldurulduğu tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Yapılan detaylı aramalarda, şüphelilerden birinin valizindeki 4 şarap şişesinde 5 kilo 250 gram, diğer şüphelinin valizindeki 4 şarap şişesinde ise 5 kilo 50 gram olmak üzere toplam 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu normal içki taşınıyormuş izlenimi vererek sevk etmeyi amaçladıkları belirlendi. Gözaltına alınan iki kadın zanlı, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.