Başta İBB olmak üzere CHP’li belediye başkanlarına ve bürokratlara yapılan operasyonun baş aktörü Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Aktaş; çıkar amaçlı organize suç örgütü lideri olmak, ihalelere fesat karıştırmak, kamu zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında serbest kalmıştı. ‘Topal İhsan’ lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın yüz kızartıcı suçlar kapsamına giren cinsel taciz suçundan adli sicil kaydında sabıkası olduğu tespit edildi.

Aktaş hakkında verilen mahkeme kararı.

OTEL ÖNÜNDE OLMUŞ

Aktaş, Ankara’da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandı. Aktaş, 2 Şubat 2023’te kadına karşı cinsel taciz suçundan bin 500 TL para cezasıyla cezalandırıldı. Karara itirazda bulunan Aktaş’ın başvurusu reddedilince karar kesinleşti. Yüz kızartıcı suçlar kapsamında olan kadına karşı cinsel taciz suçu sabıka kaydına girmesine rağmen Aktaş’ın AKP’li belediyeler başta olmak üzere 2 yıl boyunca kamudan ihaleler aldığı ortaya çıktı.