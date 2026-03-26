Otomotiv dünyasında dengeler hızla değişirken, teknoloji ve otomobil devlerinin ortak projeleri de bu dalgadan etkileniyor. Sony Honda Mobility tarafından geliştirilen lüks elektrikli araç markası Afeela için beklenmedik bir karar geldi.

PROJE REDDEDİLDİ

Sony ve Honda ortaklığıyla kurulan girişim, bu yıl yollara çıkması planlanan Afeela markasını sonlandırdığını duyurdu. Şirket, değişen sektör koşulları ve yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda hem sedan modeli Afeela 1 hem de geliştirme aşamasındaki SUV projesini durdurdu.

Honda ayrıca bu araçların hiçbirinin satışa sunulmayacağını net şekilde açıkladı.

ZARAR PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Kararın arkasında özellikle Honda’nın içinde bulunduğu finansal tablo yer alıyor. Japon üretici, elektrikli araç yatırımlarından kaynaklı yaklaşık 15,7 milyar dolarlık (2,5 trilyon yen) zarar beklediğini daha önce duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından şirket, elektrikli araç stratejisinde ciddi bir revizyona giderek “0 Serisi” projelerini ve Acura RSX gibi modelleri üretim planlarından çıkardı.

90 BİN DOLARLIK HAYAL GERÇEK OLMADI

Ocak ayında düzenlenen CES 2026 fuarında sergilenen Afeela 1, yaklaşık 90 bin dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekmiş ve teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmıştı.

Aracın bazı özelliklerinin PlayStation DualSense ile kontrol edilebilmesi gibi yenilikçi detaylar öne çıkarken, California’da açılan showroomlar ve alınan ön siparişler de projeye olan ilgiyi göstermişti.