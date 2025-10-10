İki ay önce eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun kaptan eşi Yağmur Sarıoğlu'nu genç bir kadınla aldattığı kamuoyuna yansımıştı.

Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

Sarıoğlu çiftinin boşanma dilekçesi verdiği iddia edilmişti.

"SABRİ 'OKUMA, GÖZÜNÜ KAPAT' DEDİ"

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu iddiaların ardından yaptığı açıklama "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARI BİTİRECEK FOTOĞRAF GELDİ

Çift, Instagram'daki paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu yalanladı. Çift birlikte "Boşanmıyoruz" pozu verdi.