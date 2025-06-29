Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Sabri Ugan, geçen hafta pazar günü yoğun bakıma alınmış, çarşamba günü ise entübe edilmişti. Bir süredir yaşam savaşı veren 62 yaşındaki ünlü spor spikeri bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.