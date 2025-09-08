UEFA, geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ile oynanan maç sonrasında Athletic Bilbao oyuncusu Yeray Alvarez’in doping kontrolünde yasaklı madde tespit edildiğini duyurdu. 30 yaşındaki savunmacı, bu nedenle 10 ay futboldan men edilirken, testin pozitif çıkmasına saç dökülmesi tedavisi için kullandığı bir ilacın neden olduğu açıklandı.

KONTROL VE SONUÇLAR

1 Mayıs 2025'te Athletic Bilbao formasıyla Manchester United karşılaşmasından sonra UEFA, Yeray Alvarez’e doping testi uyguladı. WADA onaylı laboratuvarda yapılan analizde Canrenone maddesine rastlandı.

20 Haziran itibarıyla etik ve disiplin süreçleri tamamlandı ve UEFA Disiplin Kurulu, Alvarez’i 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren 10 ay ceza almasını resmileştirdi. UEFA'nın kurallarına göre, futbolcu 2 Şubat 2026’dan itibaren yeniden antrenmanlara katılmaya başlayabilecek. Ceza süresi 2 Nisan 2026'da sona erecek.

"TEDAVİ AMAÇLI KULLANDIM"

Tecrübeli oyuncu, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pozitif sonucun saç dökülmesi tedavisi için kullandığı bir ilaçtan kaynaklandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Olayı inceledik ve yasaklı bir madde içeren saç dökülmesini önleyici bir tedaviyi yanlışlıkla aldığım için test sonuçlarım pozitif çıktı."