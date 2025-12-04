İstanbul Tabip Odası, hekim olmadığı halde yerli ve yabancı hastalara saç ekimi yaptığı belirlenen Ö.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itiraz üzerine iddianame düzenlendi.
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ö.D.’nin işlemleri hekim gözetimi altında yaptığı yönündeki savunmasını ispatlayamadığı, işyerinde doğrudan saç ekimi gerçekleştirdiği belirlendi. Mahkeme, sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 500 TL adli para cezası verdi. Hapis cezası ertelendi.
Tabip Odası, hekim olmadığı halde tıbbi işlemler yapan kişilerle ilgili şikayetlerin sürdürüleceğini açıkladı.