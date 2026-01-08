Trabzon'da özel bir klinikte saç ekimi esnasında fenalaşan 47 yaşındaki Temel Altuntaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre saç ekimi için Ortahisar ilçesine bağlı Gazipaşa Caddesi’nde bulunan özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştı.

Çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Altuntaş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı. Temel Altuntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Altuntaş’ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.