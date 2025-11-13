Arnavutluk kökenli İngiliz vatandaşı Mentor Rama, saç ektirmek ve diş tedavisini tamamlamak amacıyla İstanbul'a geldi.



Geçtiğimiz hafta Dymed Hair Clinic’te saç ekimi yaptıran Rama, ertesi gün Aqua Dental Clinic’te diş tedavisi gördü.

KALDIĞI OTELDE FENALAŞTI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, saç ekimi ve diş tedavisinin ardından Şişli'de konakladığı otele dönen Rama, dinlenmek için odasına geçti. Odasında henüz nedeni bilinmeyen bir durumdan ötürü fenalaşan İngiliz turist, yardım istemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım'da hayatını kaybeden Rama'nın şüpheli ölümüne ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.





