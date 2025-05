*** Okuyacağınız yazı Daily Mail'den derlenmiştir.

Nicole Kidman'ın peruk kazasından sonra, milyonların çok iyi bildiği birkaç gerçek var. Kırmızı halıdaki muhteşem görünümlerden çok farklı doğal saçlara sahip yıldızlar peki kimlerdi? Şüphesiz bu konuda en kurtarıcı tercih peruklar oldu.

Yıldız listesinin ilk sayfasındaki ünlüleri düşündüğümüzde, akla ilk gelen genellikle şöhrete kavuştukları imza saç modeli olur. Mesela Jennifer Aniston'ın saçları Friends dizisinin zirvesindeyken o kadar ünlüydü ki, kendi adı vardı ve katmanlı 'Rachel' kesimleri bir nesle mal oldu.

Bu arada, Emma Stone'un eşsiz kızıl saçları, sinema dünyasının 'havalı kızı' olarak kimliğinin büyük bir parçasıyken, Katy Perry'nin jet siyahı dalgalı yelesi - perçemli veya perçemsiz - onun vintage tarzı pop ikonu görünümünün bir alametifarikasıydı.

Ancak, emrinde en iyi stilistler varken, Hollywood yıldızları doğal görünümlerini gizlemede son derece etkili bir iş çıkarabilirler - ve doğuştan sahip oldukları saçlara çok az benzeyen çarpıcı derecede farklı bir stil yaratabilirler.

Gwen Stefani, No Doubt günlerinden ve Hollaback Girl müzik videosunda rol aldığı zamandan kalma platin sarısı saçlarıyla tanınır - ancak aslında doğuştan esmerdir. Gwen'in stili görünüşte bir tercih olsa da, Sofia Vergara, Olivia Wilde gibi isimler ise Hollywood'da daha fazla iş bulmak için saçlarını koyu boyadıklarını söyleyen isimlerden.

Bu arada, hayranları Jennifer Aniston'ın pürüzsüz sarı saçlarının aslında doğal olarak esmer ve çok daha kıvırcık olduğunu, aynı zamanda Jennifer Lopez'in de kıvırcık ve koyu kahverengi saçlara sahip olduğunu öğrenince şaşırabilirler.

Katy Perry'nin müziğini dinleyerek büyüyenler, kuzgun saçlı kızın başka renkte saçları olduğuna inanmakta zorlanacaktır. Ancak, 40 yaşındaki şarkıcı aslında sarışın olarak doğmuş. Yaklaşık sekiz yıl önce, yıldız henüz 13 yaşındayken kısacık, dağınık açık kumral saçlarla şarkı söylediği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

Katy Perry, doğal rengini 'sıkıcı' bulduğunu ve bu nedenle gençken saç telleriyle denemeler yapmaya başladığını söyledi.

Angelina Jolie, esmer haliyle filmlerde birçok önemli rol üstlendi, örneğin Tomb Raider ve Mr & Mrs Smith'i ele alalım. 49 yaşındaki yıldızı, kendine özgü kakao rengi saçlarından başka bir şeyle hayal etmek zor. Ancak Angelina aslında kumral bir sarışın olarak doğdu ve o zamandan beri saçlarını çocukluğundaki tonuna boyadı

Gone In 60 Seconds ve Life Or Something Like It'te sarı saçla ilk kez rol aldığında, oyuncunun sevenleri onu neredeyse tanıyamadı. Ancak Angelina, bal rengi buklelerle doğdu ve iddiaya göre saçlarını koyu renge boyayan ilk kişinin annesi olduğunu söyledi. Alman dergisi Das Neue'ye şöyle dedi: '

- Doğal rengim koyu sarı. Ama ben dört ya da beş yaşındayken annem saçımı koyu kahverengiye boyadı ve o şekilde bırakmaya karar verdi. Ve ben de buna sadık kaldım.

Angelina, Şubat ayında saçlarını daha açık renge boyadıktan sonra Cannes Film Festivali'nde altın rengi buklelerle ortaya çıktı.

57 yaşındaki Babygirl oyuncusu Nicole Kidman, Cannes Film Festivali'nde file peruk başlığının görünür hale gelmesiyle yaşadığı sıkıntıya rağmen kırmızı halıda perukla poz verdi.

Nicole, etkinliklerde genellikle açık çilek sarısı buklelerle görülüyor ancak saçlarını genellikle düzleştirilmiş fönle kurutuyor.

Nicole ayrıca bu hafta başında The Last Of Us yıldızı Pedro Pascal ile Fransız Rivierası'nda öğle yemeğinin tadını çıkarırken doğal saçlarını sergiledi.

SARIŞINLIKTAN ESMERLİĞE

Modern Family'deki ateşli Kolombiyalı Gloria olarak bilinen Sofia Vergara, Jennifer Lopez'in tam tersi bir saç rengi yolculuğundan geçti. Yani Vergara sarışın bir Latin iken esmerliği seçti.

Doğal olarak açık sarı saçlı olarak doğdu ve bu durum oyuncu ajanslarını şaşırttı. Sofia Vergara, 2003 yapımı Chasing Papi filminde Cici rolünü aldığında saçlarını daha koyu boyaması istendiğini açıkladı.

Ve son olarak 41 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde... 2003 yılında doğal şampanya rengi sarı saçlarla sahneye adım attı. 2013 yılında saçlarını 'mor, yeşil, kırmızı' ve 'bazen üçünün bir karışımı' dahil olmak üzere 'her renge' boyadığını itiraf ediyor.

Olivia Wilde, saçını daha koyu boyadığında kendisine teklif edilen rolleri değiştirdiğini hissettiğini söyledi. Olivia, Into The Gloss'a şunları söyledi:

- Uzun süre sarışındım; platin sarısı oldum, koyu sarı oldum, siyah saçlarım oldu, koyu kızıl saçlarım oldu... Sanki her rengi denemişim gibi hissediyorum ve bir şekilde saçlarım hiç dökülmedi.

SADECE İŞ İÇİN DEĞİŞTİRİYORUM

'Şimdi sadece iş için değiştiriyorum. Bir ara vermeye çalışıyorum, yoksa yine de çok değişiyor. 2012'de beş renk oldu.' diyen Olivia, doğuştan sarışın olmasına rağmen kendini 'daha çok esmer gibi' hissettiğini söyledi.

Şunları ekledi: 'Kariyerimin ilk birkaç yılını çok sarışın bir sarışın olarak geçirdim. Sonra bir rol için esmer oldum ve aniden tüm teklifler değişti - insanların bana yakıştırdığı roller tamamen değişti.'

Olivia, sarışınken 'güzel kız' veya 'ateşli hatun' rollerini aldığını söyledi. Ancak saçlarını koyu renge boyadığında, insanlar ona 'doktor' veya 'altın kalpli garson' rolleri için teklif sunmaya başladılar.

*** Daily Mail - Gina Kalsi