Fox News'in haberine göre Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanlarının fareler üzerinde yürüttüğü çalışmada saç beyazlaması ile cilt kanseri (melanom) arasında beklenmedik bir biyolojik bağlantı keşfedildi.

Araştırmaya göre saç köklerinde bulunan melanosit kök hücreleri (McSC) DNA hasarı aldığında, bu hücreler kendilerini yenileyip bölünmek yerine kalıcı bir dönüşüme giriyor. Bu dönüşümün sonucunda da pigment üretme kabiliyetlerini kaybediyorlar, yani saç telleri renksiz, beyaz çıkmaya başlıyor.

"TÜMÖRLEŞMEYİ REDDEDİYORLAR"

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırma, bu süreci "senesansla bağlantılı farklılaşma" (seno-diferansiyasyon) olarak adlandırıyor.

Bilim insanlarına göre bu mekanizma DNA'sı hasar görmüş hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasını, yani tümörleşmesini önlüyor.

Kısacası, beyazlayan saç kökleri aslında vücudun kanserleşmeye karşı verdiği bir savunma tepkisi olarak değerlendiriliyor.

Araştırmanın başyazarı Profesör Emi Nishimura, süreci şöyle özetliyor:

"Aynı kök hücre, farklı stres türlerine göre iki farklı yol izleyebilir. Ya tükenir ve beyaz saçlara, ya da kontrolsüz çoğalarak tümöre dönüşür."