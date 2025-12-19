Dün sabah saatlerinde ünlülere yönelik 2.dalga uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip uyuşturucu için kan ve saç örnekleri alındı.

Saç örneklerinin 90 güne kadar doğru sonuç verdiği bilgisinin yanı sıra saç boyatmanın sonuçları etkileyeceği öne sürüldü.

Gazeteci Ertuğrul Özkök bu konuda merak edilenleri Türkiye'nin en ünlü adli tıp uzmanı Prof. Sevil Atasoy'a sordu.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Adli Bilimler Bölümü Başkanı Atasoy ile Ertuğrul Özkök arasındaki soru cevap şöyle:

"10 SANTİM SAÇTA 10 AYLIK BULGULAR VAR"

Soru: Gözaltına alınan gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların bir bölümünün kanında hiç uyuşturucu çıkmadı ama saçlarında bulundu. Bu nasıl oluyor?

Cevap: “Çok basit. Uyuşturucu kandan çok çabuk atılır. Mesela esrar, kokain gibi maddeler bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atılıyor.”

Soru: Peki saçtan ne kadar zamanda atılıyor?

“İşte fark orada. Uyuşturucu saçta uzun süre kalıyor. O nedenle saç adli tıp açısından son derece zengin bir bilgi deposudur.”

Soru: Ne kadar zaman kalıyor saçta?

“Saç bir ağacın yaş halkaları gibidir. Her santiminde geçmiş bir aya ait bulgular kalır.”

Soru: Yani her bir santimetre saç 30 güne ait bulguyu mu saklıyor?

“Evet öyle… Mesela son bir ay içinde uyuşturucu kullandıysanız, bu o bir santimlik saçta kayıtlıdır. 10 santim saçınız varsa, burada son 10 aya ait bulgular vardır.

"1 AY ÖNCENİN BULGULARI EN DİPTE ÇIKAN SAÇTA"

Soru: Mesela geçen aya ait bulgular nerede saklıdır?

“En dipte yeni çıkan ilk bir santim saçta.

Soru: Bu bilgiler saça nereden geçer?”

“Toplar damarlar cilt yüzeyine daha yakından geçer. Kandaki bilgiler baştaki kafatasına yakın damarlardan saç diplerine geçer…”

"KOYU RENK DAHA FAZLA BİLGİ DEPOLAR"

Soru: Saçtaki bilgiler insandan insana fark eder mi?

“Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik vardır. Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz.”

Soru: İyi de vücutta saçtan başka kıllar da var. Orada bu bilgiler yok mu?

“Tabi ki koltuk altı, göğüs ve kasık tüylerinde de bu bilgiler vardır. Ama onların ne kadar uzadıklarını tam olarak bilemediğimiz için, sürekli kullanım veya kullanımın zamanı konusunda daha az bilgi verir bize."

Soru: Saçın uzunluğu bağımlılık konusunda daha iyi bilgi verir o zaman…”

“Evet saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisi elde edebilirsiniz. Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur.”

Soru: Saçın kalınlığı veya inceliği fark yaratır mı?

“İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır.”

"SAÇ BOYATMAK SONUÇLARI ETKİLEMEZ"

Soru: Ya boyanmış saç?

“O sonuçları pek etkilemez.”

Soru: Geliyorum asıl soruya; girip çıktığımız yerlerdeki uyuşturucu partikülleri saçımıza bulaşır mı?

“Yok saç öyle durumlarda kontamine olmaz. Çok az bulaşsa bile sonuçları etkilemez. Sonuçları belirleyen kandan geçen uyuşturucu bulgularıdır.”