Üniversite öğrencisi Martin, mezuniyet balosu için koyu kahverengi saçlarını sarıya çevirmek istedi. Ancak boyama işlemi sırasında saçlarında yanma hissetmeye başladı. Folyolar çıkarıldığında saç tellerinden dumanlar çıktığı görüldü.

İşlem sonrasında kafasında uzun, kızarık bir çizgi belirdi. Kısa süre sonra derisi dökülmeye başlayan genç kız acil servise kaldırıldı.

BİRİNCİ DERECE KİMYASAL YANIK

Daily Mail'de yer alan habere göre doktorlar, Martin'in saç derisinde birinci derece kimyasal yanık oluştuğunu tespit etti. Yanığın ilerlemesi sonucu kafa derisinde portakal büyüklüğünde bir çukur açıldı. O bölgedeki saç kökleri tamamen yandığı için artık saç çıkmayacağı bildirildi.

Martin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"14 yaşımdan beri saçlarımı boyuyorum ama hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Mezuniyetim ve balom vardı, güzel görünmek istedim ama hayatımın en mutlu zamanı kabusa dönüştü. Şu an o bölgede tek bir saç kökü bile çıkmıyor."

SEBEBİ HİDROJEN PEROKSİT VEYA AMONYAK

Uzmanlar, bu tür yanıkların çoğunlukla saç boyasında bulunan hidrojen peroksit veya amonyak gibi tahriş edici maddelerden kaynaklandığını belirtiyor. Tedavi sürecinde topikal kortikosteroidler ve antibiyotikler kullanılıyor. Ancak saçların yeniden çıkabilmesi için saç köklerinin zarar görmemiş olması gerekiyor.

Dermatoloji uzmanları, özellikle gençlerin sık sık saç rengini değiştirmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Bilinçsizce yapılan işlemler kalıcı saç kaybına, kimyasal yanıklara ve uzun süren psikolojik travmalara yol açabiliyor.