3 Mayıs'ta vefat eden siyasetçi, yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu, aylar sonra yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu ile görüntülendi.



Saçlarının rengi ve sıra dışı görünümü merak uyandıran Aksu'nun son halini sosyal medya hesabından paylaşan Müftüoğlu, paylaşımına 'Dinlenme molasi verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.

FENOMEN DİZİ İÇİN ŞARKI HAZIRLADI



Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için yaptığı 'De mardin' adlı şarkıyla adından söz ettiren Aksu, Uzak Şehir dizisi için bir şarkı daha hazırladı.



Ozan Akbaba’nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.