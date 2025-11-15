Akşam saatlerinde çektiği videoda konuşan vatandaş, “Erkek kuaförlerinin kellerden bu kadar para almasına gerek yok bence. Saçı olan adamdan da aynı parayı alıyorlar, kel olan adamdan da aynı parayı alıyorlar. Haksızlık bu” dedi.

"800 LİRALIK SAÇIM YOK"

Ödediği fiyatı eleştiren kişi, “Sizce benim 800 liralık bir saçım var gibi duruyor mu? Benim maksimum 200 liralık var gibi duruyor. Bugün hiç tanımadığım bir erkek kuaföründe traş olmak zorunda kaldım ve yaklaşık 800 TL ödedim” ifadelerini kullandı.

Vatandaş, sözlerini sosyal medyada şöyle sürdürdü:

“Kellere yapılan bu haksızlık kaldırılsın arkadaşlar! Lütfen tüm keller, gelin birleşelim kellerimizin ışıltısı altında.”

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti ve çok sayıda kullanıcı konuya yorum yaptı.