Sadakatsiz dizisinde “Ali Arslan” karakterine hayat veren Alp Akar, yıllar sonra paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı. Küçük yaşta ekranlarda tanınan Akar, artık 20 yaşında genç bir delikanlıya dönüştü.

Dizi, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Gözde Seda Altuner gibi oyuncularıyla büyük ses getirmişti. Alp Akar’ın hem olgunlaşan görüntüsü hem de sevgilisiyle çekilen kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerinin ilgisini topladı.

Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşsa da, Sadakatsiz’in Ali’si olarak hatırlanan Akar’ın son hali, hem değişimi hem de özel hayatıyla gündeme oturdu. Paylaşımlar, genç oyuncunun artık tamamen olgunlaşmış ve kendi hayatını yaşayan bir görüntüye sahip olduğunu gösterdi.