Yalnızca yılda bir kez hasat edilen, kilosu ise 700 TL’ye kadar alıcı bulan yaban mersini, Türkiye’de tarım sektörünün yeni gözdesi haline geldi. Özellikle Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen bu meyve, gerek iç pazarda gerekse ihracatta üreticisine ciddi kazanç sağlıyor.

Yaban mersini yetiştiriciliği, yüksek fiyatı ve düşük hasat sıklığıyla dikkat çekiyor. Her yıl sadece bir kez hasat edilen bitki, olgunlaşma sürecine göre 3 ila 5 hafta arasında kademeli olarak toplanıyor. Bu da hem verimi hem de fiyat istikrarını artırıyor.

BİR DÖNÜMDEM 1 MİLYON 400 BİN TL KAZANÇ

Uzmanlara göre 1 dönümden 1 tona kadar ürün alınabiliyor. İyi bakım koşullarında bu rakam 2 tona kadar çıkabiliyor. Bu da bir dönümden 700 bin ila 1 milyon 400 bin TL arasında gelir anlamına geliyor. Ayrıca meyvenin kurutulmuş hali de pazarda yer buluyor. Kuru yaban mersininin kilosu ise 1000 TL’yi aşabiliyor.

YÜKSEK KALİTE BİR ÜRÜN

Tarım danışmanları, yaban mersini fidanlarının verime geçmesinin 2 ila 4 yılı bulabildiğini ancak uzun ömürlü ve düzenli gelir sağlayan bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Asidik toprak isteyen bitki, doğal gübreleme ve kontrollü sulamayla yüksek kalite ürün verebiliyor.