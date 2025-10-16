Doğada nadir bulunan ve sadece iki ay boyunca toplanabilen Ebişke mantarı, bu yıl da tezgahlarda büyük ilgi görüyor. Kilosu 500 TL’ye kadar yükselen bu özel mantar, hem eşsiz lezzeti hem de sağlık üzerindeki faydalarıyla dikkat çekiyor.

HASAT DÖNEMİ ÇOK KISA

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki yüksek rakımlı ormanlarda yetişen ebişke mantarı, kısa süren hasat dönemi nedeniyle sınırlı miktarda bulunabiliyor. Bu da onu hem doğaseverlerin hem de restoranların gözdesi haline getiriyor. Uzmanlar, mantarın yüksek protein ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, toksinleri vücuttan attığını ve cilt sağlığını desteklediğini belirtiyor.

KISA SÜREDE TÜKENİYOR

Ebişke mantarının bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de yalnızca iki ay boyunca toplanabilmesi. Talep yüksek, ürün sınırlı olunca kilosu 500 TL’ye kadar yükseliyor. Bu yıl hem ebişke hem de kanlıca mantarında bol ürün görülmesi, pazarlarda da yoğunluk oluşturdu. Mantar, özellikle şeflerin menülerine girmeye başlamış durumda.

FAYDALARI DA DİKKAT ÇEKİCİ

Beslenme uzmanlarına göre ebişke mantarı;

- Bağışıklığı güçlendiriyor

- Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

- Sindirim sistemini destekliyor

- Cilt yenilenmesine katkı sağlıyor

- Enerji seviyesini artırıyor

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde haftada birkaç kez tüketilmesinin bağışıklığı desteklediğini söylüyor.

UZMANLAR DOĞADAN TOPLAYANLARI UYARDI

Ebişke mantarı değerli olduğu kadar dikkat de gerektiriyor. Uzmanlar, toplama sırasında benzer zehirli türlerle karıştırılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Mantarın yalnızca bilinçli kişilerce toplanması ya da güvenilir üreticilerden alınması öneriliyor.