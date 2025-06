Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’e kadar ulaştı. Alevlerin etkili olduğu Köprücek köyünde girişteki iki ev dışında neredeyse tüm yerleşim yerleri yandı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçradı. Yangının etkili olduğu alanlarda çok sayıda ev, tarım aleti ve hayvan barınağı küle döndü. Köprücek köyü neredeyse tamamen alevlere teslim olurken, bölgede tahliye ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

ALEVLER SINIR TANIMADI

Taraklı’dan başlayan ve büyüyerek ilerleyen orman yangını, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Bölge halkı, yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tahliye edildi. Bilecik Valiliği, tehlike altındaki köy ve mahalleler için boşaltma kararı aldı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ, VATANDAŞLAR HAYVANLARIYLA BİRLİKTE KAÇTI

Alevlerin yaklaştığı birçok köyde vatandaşlar, canlarını ve hayvanlarını kurtararak köylerini terk etti. Çiftlik köyünde alevlerin tarlalara sıçraması sonucu yangın büyümeden dernek gönüllülerinin desteğiyle kontrol altına alındı. Köydeki 6 hanedeki vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

KÖPRÜCEK KÖYÜ YOK OLDU

Yangının en ağır tahribat bıraktığı yer Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü oldu. Alevler, köyü kuşatarak girişteki iki ev dışında neredeyse tüm yapıları yok etti. Evlerde bulunan tüplerin patlamasıyla birlikte yangın zaman zaman şiddetlendi, halen bazı noktalarda dumanlar yükseliyor.

“KÖYÜMÜZ ALEV TOPUNA DÖNDÜ”

Köy sakini Sebahattin Kaya, yaşanan felaketi şöyle anlattı:

“Köyümüze dün gelmeye çalıştık ama ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde her yer yanıyordu. Evime kadar geldi alevler. İki saat geç kalsaydık, o da gidecekti. Girişteki iki ev dışında her şey yandı. Tarım aletleri, samanlıklar, ağıllar... Her şey kül oldu.”

“BURADA ARTIK YAŞAM OLMAZ”

Kaya, 1994 yılında yaşanan orman yangınını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu köyde çocukluğumuz geçti. Ama şimdi hiçbir şey kalmadı. Artık burada yaşamak mümkün değil. Kozalaklar yangını evlere taşıdı. Etraf ot ve saman doluydu. Yangını büyüten de bu oldu.”

OSMANELİ’DE DE ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın Gölpazarı ilçesinde devam ederken, bir kötü haber de Osmaneli ilçesinden geldi. İlçede çıkan orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.