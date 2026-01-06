İngiltere'de yapılan son hesaplamalar gelir adaletsizliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. FTSE 100 (İngiltere borsası) şirketlerinin patronları, ortalama bir işçinin bir yılda kazandığı parayı sadece 29 saatte cebine koyuyor.

MAAŞ UÇURUMU DERİNLEŞTİ

High Pay Centre tarafından yapılan yeni hesaplamalar, şirket yöneticileri ile çalışanlar arasındaki maaş uçurumunun ne kadar derinleştiğini kanıtladı.

Verilere göre İngiltere borsası FTSE 100 şirketlerinin patronları, 2026 yılına 2 Ocak Cuma günü başladıkları takdirde, yıllık kazanç kotasını çok erken dolduruyor.

29 SAATTE KAZANIYORLAR

Noel ve hafta sonu tatilleri düşüldüğünde, bir CEO ortalama bir çalışanın tüm yıl boyunca kazanacağı parayı sadece 29 saatte elde etmiş oluyor.

Bu hesaba göre "yıllık gelir" eşiği, mesainin başladığı ilk haftanın salı günü, saat 11:30 sularında çoktan geçilmiş oluyor.

İŞÇİ MAAŞININ 113 KATI

Euronews'in aktardığına göre; rakamlara bakıldığında, FTSE 100 CEO’larının ortalama yıllık gelirinin 4,4 milyon sterlin olduğu görülüyor.

Bu tutar, yıllık ortalama 39 bin 39 sterlin kazanan tam zamanlı bir işçinin gelirinin tam 113 katına denk geliyor.

High Pay Centre, yöneticilerin haftada ortalama 62,5 saat çalıştığını varsayıyor.

Bu varsayımla yapılan hesaplamada, bir CEO’nun saatlik kazancı 1353 sterline, dakikalık kazancı ise yaklaşık 23 sterline ulaşıyor.

YILLAR GEÇTİKÇE UÇURUM ARTIYOR

Gelir uçurumu geçen yıla göre daha da büyümüş durumda; önceki çalışmada CEO ücretlerinin çalışanların 78 katı olduğu belirtilmişti.

En çok kazananlar listesinin zirvesinde ise mühendislik şirketi Melrose Industries’in yöneticileri yer aldı.

Şirketin mevcut ve eski CEO’ları Peter Dilnot ve Simon Peckham, uzun vadeli teşvik planları sayesinde toplamda yaklaşık 59 milyon sterlin kazandı.

Önceki iki yılın lideri AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot ise 14,7 milyon sterlinlik geliriyle bu kez üçüncü sıraya geriledi.

Şirket yönetimleri, bu yüksek maaşların ABD’li rakiplerle rekabet edebilmek ve en iyi yetenekleri çekmek için zorunlu olduğunu savunuyor.