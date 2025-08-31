Fiyat avantajı ve sağlam yapısıyla öne çıkan bu modeller, artan maliyetlere rağmen hala makul tercihler arasında gösteriliyor. İşte 350 bin TL civarında satın alınabilecek araçlar...

FORD FOCUS

2000-2001 model Ford Focus MK1, 1.6 litrelik benzinli motoruyla 100 beygir güç üretiyor. Kronik sorunları arasında rölanti dalgalanması ve ABS sensörü arızaları yer alsa da, sağlam mekanik yapısı ve ucuz yedek parçalarıyla ikinci el piyasasında tercih edilen modellerden biri.

VOLKSWAGEN BORA

Golf 4 ile aynı platformu kullanan Volkswagen Bora, 1.6 litrelik EA111 motoruyla 105 beygir güç sağlıyor. Tok kapı sesi ve uzun ömürlü motoruyla bilinen model, kronik olarak kapı fitillerinden su alma ve tavan döşemesi sarkma sorunlarıyla öne çıkıyor. Manuel vites seçeneği tercih edildiğinde sorunsuz bir kullanım sunabiliyor.

PEUGEOT 206

2007-2008 model Peugeot 206, 1.4 litrelik benzinli motoruyla 75 beygir güç üretiyor. Peugeot denildiğinde akla gelen elektronik sorunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ancak düşük yakıt tüketimi, şık tasarımı ve fiyatına göre sunduğu donanım seviyesiyle cazip bir seçenek.

DACIA LOGAN

Renault altyapısıyla üretilen Dacia Logan, 1.5 dizel motoruyla 86 beygir güç sunuyor. 510 litrelik bagaj hacmi ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkan model, özellikle uzun yol kullanıcıları için avantajlı. Alım sırasında mazot enjektörleri ve pompasının kontrol edilmesi gerekiyor.

FORD FIESTA

2004-2005 model Ford Fiesta 1.4 benzinli, 80 beygir güç üretiyor. Şehir içinde pratikliği, geniş iç hacmi ve güçlü yol tutuşuyla öne çıkan araç, arka silecek motoru arızasıyla bilinse de genel anlamda sorunsuz bir kullanım sağlıyor.

OPEL ASTRA

1.6 litrelik Ecotec motoruyla öne çıkan Opel Astra G, sessiz motoru ve konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıkta çalıştığı için antifriz kullanımı önemli. LPG uyumlu olmasıyla da uzun vadede ekonomik bir alternatif sunuyor.

FIAT LINEA

2007-2008 model Fiat Linea, 1.3 Multijet motoruyla 90 beygir güç sağlıyor. Geniş bagaj hacmi, düşük bakım maliyetleri ve ucuz yedek parçalarıyla ailelerin en çok tercih ettiği modellerden biri.

RENAULT CLIO

1.4 litrelik benzinli motoruyla 75 beygir güç üreten Renault Clio 2, düşük yakıt tüketimi, kolay tamiri ve sorunsuz yapısıyla biliniyor. Donanım açısından zayıf olsa da 350 bin TL bütçeyle alınabilecek en güvenilir modellerden biri kabul ediliyor.

HYUNDAI ACCENT

Listenin zirvesinde ise Hyundai Accent Admire yer alıyor. 1.6 litrelik motoruyla 102 beygir güç sunan model, düşük yakıt tüketimi, sağlamlığı ve ucuz yedek parçalarıyla öne çıkıyor. 2004-2005 modelleri, sorunsuzluğu ve ikinci elde hızlı satışıyla 350 bin TL bandında en mantıklı tercih olarak öne çıkıyor.