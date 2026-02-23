İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Boğaz manzaralı 4+1 bir daire için aylık 825 bin lira kira bedeli istenmesi, konut piyasasındaki fiyat seviyesini yeniden gündeme taşıdı. İlanın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte yüksek kira bedelleri bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kent genelinde konut kiralarındaki artış sürerken, özellikle merkezi ve manzaralı lüks segmentte yer alan dairelerde bedellerin üst sınırının hızla yukarı taşıyor. Piyasa aktörlerine göre bu tür ilanlarda fiyatlar çoğu zaman döviz bazlı referanslarla belirleniyor ve maliyet artışları kira taleplerine yansıtılıyor.

Prestijli semtlerde lüks konut kiralarının milyon liraya yaklaşan seviyelere çıkarken, farklı gelir grupları arasındaki kira makası da günden güne açılıyor. 825 bin liralık kiralık ilanı İstanbul'daki konut piyasasında ulaşılan fiyat düzeyini görünür kılan son örneklerden biri oldu.