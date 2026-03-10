Son yıllarda araştırma laboratuvarlarında oldukça büyük ilgi gören Arabidopsis thaliana ya da Türkiye'de bilinen ismiyle fare kulağı teresi ilginç yapıda bitkilerden biri. Yaşam döngüsünün yalnızca 42 gün sürmesinden dolayı bilim dünyası tarafından ilgi çekici bir bitki olarak görülen fare kulağı teresi özellikle Avrupa'da araştırmalarda kullanılıyor.

TOHUMLARI ALTIN GİBİ DEĞERLİ

Fare kulağı teresinin yaşam ömrünün 42 gün sürmesi bilim insanlarının bitkilerin yaşam döngüsü üzerindeki çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Bu da fare kulağı teresini bitki biyolojisi ve genetiği üzerine yapılan çalışmalarda model organizma olarak kullanmaya olanak tanıyor. Bitki özellikle yeni nesil tarım teknolojileri için önemli veriler sunuyor.

Tohum fiyat yüksek olsa da fare kulağı teresi üzerinden elde edilen veriler başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde vazgeçilmez bir kaynak olarak görülmeye devam ediyor. Bitkinin tohumları ise 1.400 TL'den başlayarak tohumun kalitesine göre 4.000 TL'ye kadar yükselerek alıcı buluyor.

TARIMIN GELECEĞİ

Fare kulağı teresinin tohum fiyatının yüksekliğinin arkasındaki asıl neden ise iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım araştırmalarındaki kilit rolü. Fare kulağı teresinin ömür döngüsünü 42 gün içinde tamamlaması sayesinde bilim insanları kuraklık, hastalık ve aşırı düzeyde hava koşullarında bitkilerin ne gibi tepkiler vereceğini kısa sürede ölçmesini sağlıyor. Ayrıca bitkinin gen haritası tamamen çözümlendiği için laboratuvar çalışmaları için ideal bir denek olarak görülüyor.