1968 yılında İtalyan mühendis Giorgio Rosa, İtalya karasularının dışında 400 metrekarelik yapay bir platform inşa ederek sıra dışı bir girişime imza attı. Rosa, 1 Mayıs 1968 tarihinde bu platformu bağımsız bir devlet ilan etti ve adını "Respublika di Rose Island" (Rose Adası Cumhuriyeti) koydu.

RESMİ DİLİ, PASAPORTU BİLE VARDI

Rose Adası kısa sürede bir mikro devlet görünümüne kavuştu. Kendi bayrağı, resmi dili olarak Esperanto, pasaportları ve pulları bulunuyordu. Platforma restoran, hediyelik eşya dükkânı ve posta ofisi açıldı. Bu yenilikçi oluşum, kısa zamanda turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

YIKILIP, DENİZİN DİBİNE BATIRILDI

Ancak İtalyan hükümeti bu duruma sıcak bakmadı. Girişimi “vergi kaçakçılığı ve yasa dışı turizm merkezi” olarak nitelendiren hükümet, bağımsızlığı tanımayı reddetti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde İtalyan donanması adaya müdahale ederek kontrolü ele geçirdi. Ardından patlayıcılar kullanılarak platform tamamen yıkıldı ve denizin dibine batırıldı.

Böylece Rose Adası, tarihe yalnızca 55 gün varlığını sürdürebilmiş bağımsız bir mikro devlet olarak geçti. Bu sıra dışı olay, modern çağın en kısa ömürlü “ülkelerinden biri” olarak hafızalarda yer etti.