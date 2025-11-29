Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri hala hızlı pil tükenmesi. Gün içinde sık sık şarja bağlanan kullanıcılar, cihaz performansının da zamanla düştüğünden şikayet ediyor. Uzmanlara göre bu sorun, yalnızca birkaç dakika içinde yapılabilecek 7 basit ayarla büyük ölçüde çözülebiliyor. İşte telefonun pil ömrünü uzatan ayarlar:

1- Ekran parlaklığını otomatik moda alın veya manuel olarak düşürün

Telefonlardaki en yüksek enerji tüketimi ekrandan kaynaklanıyor. Parlaklığı düşürmek ya da otomatik modda kullanmak, özellikle gün boyu açık kalan cihazlarda ciddi tasarruf sağlıyor.

2- Karanlık modu aktif edin

Koyu renklerin enerji tüketimini azaltması nedeniyle özellikle OLED ekranlı modellerde karanlık mod önemli bir avantaj sunuyor. Bu mod, hem pil ömrünü uzatıyor hem de göz yorgunluğunu azaltıyor.

3- GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC’yi kullanmadığınızda kapatın

Kullanıcılar çoğu zaman fark etmese de bu bağlantılar arka planda sürekli çalışarak enerji harcar. Uzmanlar, özellikle NFC ve konum servislerinin ihtiyaç olmadığı sürece kapalı tutulmasını öneriyor.

4- Uygulamaların arka plan yenilemesini sınırlandırın

Birçok uygulama siz kullanmasanız bile veri çekmeye ve işlem yapmaya devam eder. Bu durum hem pili hem de mobil veri kullanımını etkiler. Arka plan yenileme izinlerini kapatmak pil performansını gözle görülür biçimde artırıyor.

5- Bildirimleri azaltın

Her yeni bildirimde ekranın açılması ve işlemcinin devreye girmesi bataryayı hızlı tüketir. Sık kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini kapatmak, hem dikkat dağınıklığını azaltıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

6- Düşük Güç Modu’nu daha sık kullanın

Bu özellik, işlemci hızını optimize ederek, arka plan aktivitelerini kısıtlayarak ve görsel efektleri azaltarak pil ömrünü belirgin derecede uzatıyor. Uzmanlar, yalnızca düşük şarj anlarında değil, gün içinde de aktivasyonu öneriyor.

7- Ekranın kapanma süresini 15–30 saniyeye düşürün

Telefon kullanılmadığında ekranın uzun süre açık kalması gereksiz güç tüketimine neden olur. Süreyi kısaltmak, gün sonunda fark edilir bir pil tasarrufu sağlar.

Uzmanlar, bu küçük ayarların birlikte uygulandığında cihazların pil performansında saatlere varan artış sağlayabileceğini belirtti. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için geçerli olan bu adımlar, telefonun günlük kullanım süresini uzatmanın en pratik yolu olarak gösteriliyor.