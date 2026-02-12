Meteoroloji verilerine göre, Akdeniz üzerinden gelen ve özellikle Ege-Akdeniz hattında su baskını riski oluşturan ağır yağış rejimi, Pazar günü yerini güneşli bir gökyüzüne devrediyor. Afrika üzerinden taşınan sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ BAHAR, PAZARTESİ KIŞ
İstanbul'da Pazar günü yaşanacak bu ani ısınma, bölge halkına kısa süreli bir nefes aldıracak. Uzmanlar, saatler sürecek bu durumu "yalancı bahar" olarak nitelendirirken, sıcaklık artışının kalıcı olmayacağının altını çiziyor. Pazar günü dışarı çıkma planı yapan İstanbulluları, Pazartesi sabahı yine kapalı ve yağışlı bir hava karşılayacak.
YENİ HAFTADA YAĞMURA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM
Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava koridoru, Pazar gecesinden itibaren etkisini kaybedecek. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri, Pazar günkü güneşli havaya aldanılmaması gerektiğini, önümüzdeki hafta boyu yağışların yer yer şiddetli şekilde devam edeceğini bildirdi.
VATANDAŞLARA "GEÇİCİ SICAKLIK" UYARISI
Pazar günü yaşanacak ani sıcaklık artışının ardından Pazartesi günü sıcaklıkların sert bir şekilde düşecek olması nedeniyle, dikkatli olunması istendi. "Yalancı bahar" modunun ardından gelecek yeni yağışlı sistemin, hafta boyu tüm yurdu tekrar teslim alacağı tahmin ediliyor.