Enerji faturalarının yüksek olması ev sahiplerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir, özellikle de evleri sıcak tutmak için harcanan enerji, çoğu evde gereksiz olabiliyor. Uzmanlara göre ise evde en çok ihmal edilen alanlardan biri de pencereler. Aslında pencereler farkında olmadan evinizden ısı kaybına yol açarken ek masrafa da neden oluyor.

Ev geliştirme uzmanı Andrew Haydon, pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının büyük bir sorun olduğunu belirtirken, sadece hava akımlarını kontrol ederek bile tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti. Haydon, "Birçok ev sahibi, verimsiz camlar, boşluklar ya da kötü kapatılmış çerçeveler nedeniyle ne kadar ısı kaybettiklerini fark etmiyor" ifadelerine yer verdi.

SADECE BİR MUM TASARRUF ETMENİZİ SAĞLAYACAK

Rüzgarlı bir günde, pencere çerçevesinin yakınında bir mum ya da parça bir mendil tutarak, herhangi bir cereyan olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer mum alevi titrer ya da mendil hareket ederse pencerede hava akımı var demektir.

Haydon, bu durumda pencerelerdeki boşlukları kapatmanın hızlı ve düşük maliyetli bir yolunun hava yalıtımı veya silikon macun kullanmak olduğunu söyledi. Çok ucuza mal olan bu malzemelerle, evdeki sıcaklık ve enerji verimliliğinde ciddi farklar yaratabilirsiniz. Aynı zamanda pencerelerin bakımını yapmak da önemlidir. Aşınmış contalar, hasarlı menteşeler ya da biriken pislikler nedeniyle pencereler daha hızlı ısı kaybeder.

ALTERNATİF YALITIM ÖNLEMLERİ

Termal panjur ve perdeler, enerjiden tasarruf sağlamak için oldukça etkilidir. Geceleri perdeleri kapalı tutarak maksimum yalıtım sağlayabilir, gündüzleri güneş ışığının odayı ısıtmasına izin verebilirsiniz. Bu gibi küçük önlemlerle büyük tasarruflar elde etmek mümkün. Pencerelerinizi gözden geçirmek ve basit yalıtım yöntemlerini uygulamak, yıllık faturalarınızı ciddi şekilde yansıyacaktır.