2020 yılında bir akrabasına düğün yüzüğü çekiminde yardımcı olduktan sonra fotoğraflarını bir ajansa gönderen Avisha, "İlk iki hafta içinde iş almaya başladım" diyor. O günden bu yana Dior, Chanel, Starbucks, Coca-Cola ve Kylie Cosmetics gibi dev markalarla çalıştı.

Tewani, sette çalıştığı günlerde 300 ila 3.000 dolar (yaklaşık 12.600 ila 126.000 TL) arasında kazandığını belirtiyor.

ELLERİNİ KORUMAK İÇİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Avisha, mükemmel görünümlü ellerini koruyabilmek için günlük alışkanlıklarını tamamen değiştirmiş durumda:

"Eskiden şehir bisikleti üyeliğim vardı ama düşüp bileğimi kırınca iptal ettim. Boks yapmayı da bıraktım. Şimdi spor yaparken eldiven takıyorum; nasır oluşmaması için çok dikkat ediyorum."

Tewani, bulaşık yıkarken her zaman eldiven taktığını ve artık asla manikürsüz dolaşmadığını söylüyor.

BİR ÇEKİM SAATLER SÜRÜYOR

Birçok kişinin sadece "bir ürünü tutmak" olarak gördüğü işin aslında oldukça zor olduğunu anlatan Avisha, bazen 2 ila 12 saat boyunca sette çalıştığını söylüyor.

"Müşteri ne aradığını tam bilmiyor, bu yüzden yaratıcılığınızı kullanmanız gerekiyor. Ürünü en iyi şekilde göstermek, markayı ön plana çıkarmak ve ellerinizin kusursuz görünmesini sağlamak zorundasınız."

Bazı çekimlerde markaların elinde sadece birkaç ürün örneği olduğunu belirten model, "O yüzden tek denemede doğru yapmak zorundasınız" diyor.

'ORTA TEN RENKLERİ' ŞU AN REVAÇTA

Kariyerinin 2020'den bu yana hızla büyüdüğünü söyleyen Tewani, artık sadece elleriyle değil; bacak, ayak, kulak ve boyun modelleri olarak da çalışıyor.

Son olarak, moda endüstrisindeki çeşitlilik vurgusuna dikkat çekiyor:

"Orta ten rengine sahip biri olarak şu anda çok fazla iş alıyorum. Müşteriler artık daha doğal, farklı ten tonları arıyor. Bu değişimin bir parçası olmaktan çok mutluyum."