Bilim dünyası da bambu filizlerine yönelik ilgisini artırmış durumda. ScienceDirect’te yayımlanan bir çalışmada, toplam 4 bin 934 katılımcıyı kapsayan araştırmalar incelenerek bambu filizlerinin besin değeri ve sağlık üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bulgular, bu sebzenin çeşitli yönlerden insan sağlığına katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.

KOLESTEROLÜ VE KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalara göre bambu filizlerinin, diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine ve “kötü” kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu etkilerin kalp ve damar sağlığını destekleyebileceği de ifade ediliyor. Ayrıca iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu söylenen bambu filizlerinin, hücre hasarına karşı etkili olarak yaşlanma karşıtı özellik gösterebileceği aktarılıyor.

VİTAMİN VE BESİN AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Besin içeriği açısından da zengin bir profil çizen bambu filizleri; lif, amino asitler, potasyum, bakır ile B6 ve E vitaminleri içeriyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini desteklediği belirtilen bu sebzenin, kolon kanseri ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamasının yanı sıra uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Ancak bambu filizlerinin tüketiminde doğru hazırlama büyük önem taşıyor. Çiğ tüketildiğinde siyanür salınımına yol açabilen siyanogenik glikozitler içeren filizlerin mutlaka kaynatılarak hazırlanması gerekiyor.

Genellikle pişirme ya da turşu aşamasından önce sert ve odunsu dış kısımlarının soyulduğu belirtiliyor. Tüm bu faydalarına rağmen, bambu filizlerinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor.

Bambunun yenilebilir türü olan bambu filizleri, çok sayıda Asya yemeğinde kullanılan bir sebze olarak biliniyor. Taze, kurutulmuş ve konserve formlarda satılan bu ürün, farklı işlenmiş türleriyle sofralarda yer buluyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir besini tedavi amacıyla kullanmadan veya beslenme düzeninizde önemli bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza ya da bir sağlık uzmanına danışınız. Özellikle kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve çocuklar için bireysel tıbbi değerlendirme gereklidir.