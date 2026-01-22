AKP ekonomi yönetiminin yıllardır süren ekonomi krizinin faturası dar gelirli ile beraber emeklinin de sırtına bindi. Vatandaş 28 Bin lira asgari ücretle emekli de 20 Bin lira olacak en düşük emekli maaşı ile yaşam kavgası veriyor.

SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri Ekrem Açıkel, emekli maaşlarının seçim malzemesi yapılmasını anlattı.

O SANDIK MUTLAKA GELECEK

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP gençleri ve emeklileri kaybetti. Oy deposu olarak gördüğü emekliler ezber bozdu, bozacak.

Erken seçim gündemi sürüyor. En erken seçim bu yıl sonbaharda olabilir. En geç tarih se 2028 yılının kış ayları. Peki seçime bir kaç ay kala emekliye yüzde 50 zam verilirse ne olacak?

İşte rakamlar...

Nüfusun yüzde 19'u olan 16 milyon emekli, dul ve yetimimiz var. 2025'te aylık toplam 3 trilyon 800 milyar lira, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da pay ise yüzde 6,1.

2026'da ise yüzde 50 zam ile aylık toplam 5 trilyon 700 milyar lira, ayri Safi Yurtiçi Hasıla'da pay ise yüzde 7,4