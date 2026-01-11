Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde halk korku dolu günler geçiriyor. Nedeni ise kontrolden çıkan yetişkin bir filin son bir hafta içinde 17 kişiyi öldürmesi. Batı Singhbhum bölgesinde yalnızca iki gün içinde, aynı aileden dört kişi dâhil 13 kişi ayrı saldırılarda hayatını kaybetti.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR



Chaibasa Orman Bölge Müdürü Aditya Narayan, filin günlerdir son derece saldırgan davrandığını ve sık sık yer değiştirdiğini belirterek bunun izini sürmeyi zorlaştırdığını söyledi. Orman Dairesi, fili güvenli bir bölgeye yönlendirmek amacıyla yaklaşık 80 personel görevlendirdi. Ayrıca komşu Batı Bengal eyaletinden uzman ekiplerin de bölgeye çağrıldığı bildirildi.



İlk bulgulara göre fil, gündüzleri bulunduğu alanı terk etmemekte. Geceleri dolaşmaya çıkan ve bulduğu insanları öldüren filin yakalanması için adeta bölgede seferberlik ilan edildi.