Bugatti, ultra zengin koleksiyonerlerine hitap eden “Program Solitaire” adını verdiği yepyeni ve ultra özel bir kişiselleştirme programı başlattı.

Bu program, müşterilerin mevcut modelleri özelleştirmesinden öte, neredeyse sıfırdan tamamen kendilerine özel bir Bugatti yaratmalarına imkân tanıyor.

Programın ilk örneği, Brouillard adlı 1.578 beygir gücündeki süper otomobil oldu.

Ettore Bugatti’nin sevdiği atından ilham alınarak tasarlanan Brouillard, karbon fiber şasi, W-16 motor ve özel iç tasarımıyla dikkat çekiyor.

SADECE İKİ TANE ÜRETİLECEK

Yalnızca iki adet üretilecek bu modelin fiyatı açıklanmasa da, 30 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Brouillard, The Quail: A Motorsports Gathering etkinliğinde ilk kez görücüye çıkacak.