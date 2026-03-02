İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü ile bazı otoyolların özelleştirme girişimi tepki çekerken otoyollardaki tesislerden elde edilen kira gelirleri de şirketlere akabilir.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, iktidarın 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı köprü ve otoyol gelirlerinin her yıl katlanarak arttığını hatırlatarak, geçen yıl boğaz köprülerinden kamuya 23.5 milyar TL gelir elde edildiğini vurguladı. Otoyollardaki 56 adet işletmenin 1.3 milyar liralık kira gelirinin de riske girdiğine dikkat çeken Sarıgül, “Altın yumurtlayan tavuğu satmak ihanettir” ifadelerini kullandı.

1.3 MİLYAR TL’LİK GELİR

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Sarıgül, devletin işlettiği boğaz köprülerinin 2024 yılı gelirlerinin 11 milyar 211 milyon TL iken 2025 yılında 23 milyar 554 milyon TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollardaki tesislerden elde edilen kira gelirlerinin dikkat çekici oranda arttığını aktaran Sarıgül, şöyle devam etti:

“Bu tesislerin sayısı 56. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gelirlerindeki en büyük pay yüzde 80 ile otoyol ve köprü gişe gelirleri. KGM’nin taşınmaz kira gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan otoyollarda bulunan tesislerden elde edilen kiralar. Bu kapsamda 2025 yılında 1 milyar 345 milyon TL gelir elde edildi. 2024 yılında bu gelirler 497 milyon TL idi. Gelirler katlanırken neden bugün iktidar buraları özelleştirme düşüncesindedir?”

Seçim öncesi nakit arayışı

Sadece boğaz köprülerinden yıllık 160 milyon araç geçişi sağlandığını söyleyen CHP’li Mustafa Sarıgül, kamuya ait otoyollardan ise 2025 yılında toplam geçiş yapan araç sayısının 585 milyon olduğunu aktardı. “Bunların özelleşmesi halinde köprü, otoyol ücretleri de katlanacak. İşletmeci firmalar sadece gişe gelirlerini değil halihazırda bulunan 56 tesisin kirasını da kasasına koyabilecek. Bu özelleştirmenin tek gerekçesi olabilir” ifadelerini kullanan Sarıgül, iktidarın kasada para kalmadığı için önümüzdeki seçimler öncesinde nakit arayışında olduğunu vurguladı.