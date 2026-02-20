Kanlıca’da bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan mimar Firuz Akın Han hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

RIZA SARRAF'IN İFADESİ ALINAMADI!

Medyaradar'ın haberine göre; İstanbul 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2017 yılında başlayan yargılamada, Rıza Sarraf'ın ifadesi alınamadı. Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilatına ilişkin projenin uygulanmasının teknik sorumlusu olduğunu belirterek, "Projenin imara ve yasalara uygun olup olmadığı hususunda sorumlu olan kişiyim. Ancak ben uygulama yapan kişi değilim. Şantiye şefi de değilim. Ben söz konusu inşaatta, ruhsat imzalandıktan sonra inşaata ne zaman başlanacağı belli olmadığı için inşaata gitmem söz konusu olmadı. Boğaziçi tarafından söz konusu yerde zabıt tutulmuş, bu tutanak tutulduktan 4 gün sonra istifa dilekçesi verdim. Benim sorumlu olduğum dönem içinde herhangi bir uygulamaya yönelik bir şey yapılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

8 YIL SONRA SKANDAL KARAR!

Mahkeme, 2017 yılında başlayan dava süresince Rıza Sarraf'ın ifadesini alamadı. Sarraf ile birlikte 10 yıl hapsi istenen Firuz Akın Han'a önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ardından 1/6 oranında indirime giderek cezayı 1 yıl 8 aya çevirdi. Mahkeme buna ek olarak Firuz Akın Han'a 80 TL de para cezası verdi. Mahkeme bu para cezasının taksite çevrilmesine gerek duymadı. Rıza Sarraf ifadesi alınamadığı için dosyası ayrıldı.

KARAR HUKUKA AYKIRI BULUNDU

İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, mahkemenin vermiş olduğu kararı İstinaf'a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, mahkemenin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı bularak bozdu. Bozma gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

''Dosyaya gelen bilirkişi raporunda izinsiz inşai ve fiziki müdahalenin esaslı onarım niteliğinde olduğu ve müdahaleler nedeniyle sit alanında çam ağacının kesilerek zarar verildiğinin sabit olduğu belirtilmiştir. Keşif günü de aykırılıkların devam etmekte olduğu, inşai ve fiziki müdahale niteliğindeki tüm bu uygulamaların ve kurul tarafından uygun bulunmadan binada kullanımının değiştirilmesinin tescilli kültür varlığının zarar görmesine neden olduğu, bilirkişi raporunda zarardan bahsedilmemiş ise de, özgün yapısını kaybetmesine sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi, sanığın aykırılıkları eski hale getirmediği anlaşıldığından kararın bozulmasına''

"KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE KÜÇÜK BİR YIKIM YAPILDI"

Rıza Sarraf'ın yalısındaki kaçakları mahkemeye taşıyan dönemin İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kararla ilgili olarak şunları söyledi:

''Rıza Sarraf Türkiye’den yaşadığı dönemde Ebru Gündeş‘le evli olduğu dönemde Beykoz'da beraber yaşadıkları yalıyı şikayet ettim. . Ebru Gündeş kaçak yapılarla ilgili ''Ben yapmadım Rıza Sarraf yaptı'' şeklinde savunma yaptı. Rıza Sarraf da ''Ben yapmadım mimar yaptı'' diyerek mimarı suçladı. Sonuçta Beykoz'daki bu davada da mimar ceza aldı. Ebru Gündeş beraat etti Rıza Sarraf yurtdışına kaçtığı için mimar ceza aldı. Ardından Kanlıca'daki yalı ile ilgili şikayetler geldi. Fotoğrafladım ve dava açtım. Bilirkişi beni haklı buldu binanın neredeyse tamamı kaçaktı. İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde çok haber olduğu için sadece kamuoyunun gazını almak için küçük bir yıkım yapıldı ana binaya dokunulmadı. Yönetim değişti. Ekrem İmamoğlu da dokunmadı. 2017 yılında açtığım dava 2025'te sonuçlandı. İstinaf sürecinden sonra yeniden yargılama yapılacak. Burada amaç dosyayı zaman aşımına mı götürmek? Bir kaçak davası 10 yıl sürer mi''

1970 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine ‘2. Derece Tarihi Eser’ olarak işlenen Kanlıca Mehmet Arif Bey Yalısı ile ilgili 2015 yılında İBB meclisine verilen soru önergesinde yalıda yapılan kaçaklar şöyle anlatıldı:

“Tarihi yalıya kaçak kat çıkıldığı, zemin katı dış cephesi yıkılarak camla kaplandığı, yalılardaki ahşap korkulukların sökülerek yerine cam takıldığı, Boğaz’a açılan bahçelerin yıkılarak birleştirildiği, deniz araçları için iskele yapıldığı, özel ışıklandırma için 3 ton renkli taş döküldüğü, çatıdaki kiremitlerin kaldırılarak modern çatı yapıldığı, tescilli ağaçların kesildiği, iki yalıyı birbirine bağlayan tüp geçit ve asansör yapıldığı…”

EBRU GÜNDEŞ KIZINA HEDİYE ETTİ

Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf resmi olarak 2021 yılında boşandılar. Şarkıcı Ebru Gündeş, yıllardır tartışılan ikiz yalıların tapularını Rıza Sarraf'tan olan kızı Alara'nın üzerine yaptırdı. İkiz yalının sonradan yapılan kaçaklarıyla ilgili yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.