İnsan ilişkileri hayatımıza anlam katarken, bazıları farkında olmadan zihinsel ve duygusal sağlığımızı tüketebilir. Uzmanların "zehirli" veya "işlevsiz" olarak tanımladığı bu dinamikler, kontrol, manipülasyon ve empati eksikliği gibi unsurlarla karakterize ediliyor.

Psychology Today dergisine göre, son yıllarda "zehirli ilişki" aramalarında yaşanan artış, toplumun bu konuda daha bilinçli hale geldiğini gösteriyor. Peki, sağlıksız bir ilişkinin içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Uzmanlar, başkalarını sorgulamadan önce bireyin kendi davranışlarını gözden geçirmesini öneriyor. Bu noktada, Alman ve Danimarkalı psikologlar tarafından geliştirilen D-Faktörü testi önemli bir ipucu sunuyor. Bu test, bir kişinin kendi çıkarlarını – başkalarına zarar verme pahasına bile olsa – ne kadar önceliklendirdiğini ölçerek, kişinin ilişkilerdeki potansiyel "karanlık" yönlerini ortaya koyuyor.

İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 7 uyarı sinyali

Kendi davranışlarınızı değerlendirdikten sonra, karşınızdaki kişinin tutumlarında aşağıdaki sinyallere dikkat etmeniz önemlidir:

1. Gaslighting

Duygularınızın ve algılarınızın sürekli küçümsenmesi veya çarpıtılmasıdır. AOK'nın belirttiği gibi, "duygusal istismarın sinsi bir biçimi" olan gaslighting, kişinin kendine olan güvenini ve gerçeklik algısını sarsar.

2. Sürekli karamsarlık:

Partnerin veya arkadaşın sürekli şikayet etmesi ve olaylara negatif bir bakış açısıyla yaklaşması, zamanla sizin de enerjinizi ve yaşam sevincinizi tüketir.

3. Yalan söyleme alışkanlığı:

Sürekli çelişkiler ve sahtekarlıklar, bir ilişkinin temeli olan güveni temelden yok eder. Güvenin olmadığı yerde sağlıklı bir bağ kurmak imkansızdır.

4. Drama kraliçeliği/krallığı:

Abartılı duygusal tepkiler ve bitmeyen bir ilgi arayışı, özellikle empatik insanlar için son derece yorucu ve stresli bir dinamik yaratır.

5. Aşırı kıskançlık:

Psikolog Dr. Thomas Deutschbein'e göre, hafif bir kıskançlık normal olabilir. Ancak sürekli kontrol etme, özel alanı ihlal etme, güvensizlik ve suçlamalar, ilişkiyi acı veren bir hale getirir.

6. Narsisizm:

Narsist kişiler, başlangıçta büyüleyici ve çekici olabilirler ancak zamanla sizi sürekli değersizleştirerek kendi hayranlık ihtiyaçlarını beslerler. SWR'nin de belirttiği gibi, manipülasyonları o kadar sinsidir ki, çoğu zaman farkına varıldığında iş işten geçmiş olur.

7. Dedikodu:

Sürekli olarak başkaları hakkında olumsuz konuşan ve sır paylaşan birinin, sizin özel bilgilerinizi de başkalarıyla paylaşması ve size ihanet etmesi muhtemeldir.