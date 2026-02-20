Dünya değerli taş literatüründe "elmastan 10 bin kat daha nadir" olarak sınıflandırılan ve ticari kalitede sadece Türkiye’de çıkarılan Zultanit (diyaspor) madeni, mücevherat sektöründe stratejik bir değer olarak yerini koruyor. Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İlbir Dağları’ndaki tek bir maden yatağından elde edilen bu taş, coğrafi kısıtlılığı ve benzersiz optik özellikleri nedeniyle küresel ölçekte yoğun talep görüyor.

TÜRKİYE'NİN GÜNEYBATISINDA ÇIKARILIYOR

Jeolojik oluşumu itibarıyla dünyada birçok noktada diyaspor mineraline rastlansa da, takı yapımına uygun şeffaflıkta ve renk değiştirme özelliğine sahip "Zultanit" kalitesindeki örnekler sadece Türkiye’nin güneybatısındaki bu bölgeden çıkarılabiliyor. Bu durum, Türkiye’yi dünya mücevher piyasasında alternatifi olmayan bir tedarikçi konumuna getiriyor.

IŞIK KAYNAĞINA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Zultanit’i diğer değerli taşlardan ayıran en temel fark, herhangi bir ısıl işlem veya kimyasal müdahale görmeksizin ışık kaynağına göre renk değiştirebilmesidir. Taşın optik yapısı gün ışığında canlı fıstık yeşili, yapay sarı ışıkta şeftali ve pembe, düşük ışık koşullarında ise şampanya tonlarını yansıtıyor.

Bu çoklu renk spektrumu (pleokroizm), taşın kristal yapısındaki atomik dizilimden kaynaklanan tamamen doğal bir fenomendir.

KISMİ OLARAK İŞLENEBİLDİĞİ İÇİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Madenin nadirliği sadece bulunduğu bölgeyle sınırlı değil aynı zamanda işlenme sürecindeki zorluklarla da pekişiyor. Zultanit kristallerinin yüksek oranda çatlaklı yapıda olması sebebiyle, ham madenin ancak %2 ile %5 arasındaki bir kısmı fasetli mücevhere dönüştürülebiliyor. Bu düşük verimlilik oranı, taşın piyasa değerini ve koleksiyon değerini elmas gibi geleneksel değerli taşların üzerine taşıyan temel faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

UZMANLARDAN SAHTESİNE DİKKAT UYARISI GELDİ

Son yıllarda popülaritesi artan Zultanit’in, piyasada "laboratuvar üretimi" veya "Zultanit camı" adı altında satılan sentetik türevlerine karşı uzmanlar uyarıda bulundu. Gerçek bir Zultanit’in en belirgin ayırıcı özelliği, renk geçişlerinin keskin değil, ışık açısına göre yumuşak ve doğal olmasıdır.