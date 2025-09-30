Antalya’nın Kemer ilçesinde, binlerce yıldır sönmeyen ateşiyle ünlü Yanartaş (Chimera), görenleri hayrete düşürüyor. Hiçbir yakıt kullanılmadan, doğanın kendi mucizesi olarak sürekli yanan bu alevler, yalnızca Türkiye’de bulunuyor ve dünyada eşi benzeri yok.

BİNLERCE YILDIR SÖNMEYEN ATEŞ

Olympos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Yanartaş, antik dönemden bu yana hem doğa hem de mitoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kayaların arasından çıkan alevler, doğal gaz sızıntıları sayesinde sürekli yanıyor. Günümüzde dahi bu ateşin hiç sönmediği biliniyor.

Antik Yunan mitolojisinde Chimera adıyla anılan bu ateş, efsanelere göre yarı aslan, yarı keçi ve yılan olan bir canavardan geliyor. Binlerce yıl önce yazılmış metinlerde dahi bu alevlerden bahsediliyor olması, Yanartaş’ın gizemini daha da artırıyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bu eşsiz doğa olayını görmek için Antalya’ya akın ediyor. Özellikle akşam saatlerinde alevlerin görüntüsü büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ziyaretçiler, kayaların arasında yanan ateşlerin etrafında fotoğraf çektiriyor, mitolojik hikayeleri dinliyor.

BİLİMİN DE İLGİ ODAĞINDA

Yanartaş, sadece turistlerin değil, bilim insanlarının da ilgisini çekiyor çünkü dünyada bu ölçekte ve bu kadar uzun süreli yanmaya devam eden başka bir doğal oluşum yok. Bilimsel araştırmalara göre, Yanartaş’ın alevleri en az binlerce yıldır hiç sönmedi.