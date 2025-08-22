Endemik bitkileriyle dikkat çeken Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen dünyanın en faydalı balı olan Anzer balı, 50 yıllın rekorunu kırdı. Arıların özel olarak eğitildiği bu bal, saf ve yüksek kaliteli olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yol rekor bir rekolteyle kilosu 6 bin liradan satılacak.

Dünyaca ünlü Anzer Balı, 2021 yılında coğrafi işaret aldı. Hem yurt içinden hem yurt dışından talep gören Anzer balının üretimini Anzerli üreticiler yapıyor. Sağdıkları balları tahlile gönderip kooperatiflere teslim ediyor.

Geçen yıl 4 bin liradan satılan Anzer balı bu yıl 6 bin TL'den satışa çıkacak.

ANZER BALININ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendiren Anzer Balı, doğal bir takviye görevi görür.

İçeriğindeki antioksidanlar, vücudu zararları maddelere karşı koruyup hücre yenilenmesi sağlar. Enerji veren Anzer balı, yorgunluk ve bitkinliği de giderir.

Bunların yanı sıra kalp sağlığını destekler, yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırır.