Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile Türk vatandaşlarına ülkelerinden ev almaları için çağrıda bulunmuş ve başka ülke vatandaşlarına ev satmak istemediklerini açıklamıştı.



Bu kapsamda harekete geçen KKTC yönetimi, hazırladığı yeni düzenleme ile Türkiye'den konut alanlara yönelik yeni bir vatandaşlık programı başlatacak.



6 MİLYON TL'YE EV ALANA VATANDAŞLIK VERİLECEK



2020 yılında başlayan pandemi sonrası artan taleple birlikte inşa edilen ancak bugünlerde boş kalan 25 bine yakın stok fazlası konutun satışını planlayan KKTC, teşvik uygulaması kapsamında dağıtacağı vatandaşlık ile Türkiye'den yoğun bir talep bekliyor.

Belli bir parasal sınıra kadar ev alan Türk vatandaşlarına, KKTC vatandaşlığı verilecek. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Burası Doğu Akdeniz’in Miami’si olmaya aday, bakir, zengin kültüre sahip, geleceği parlak bir ülke. Pandemi sürecinde yabancılardan büyük bir talep gelince ilk etapta 10 bin civarında konut hızla satıldı. Ancak peşi sıra yapılan, bir kısmı henüz tamamlanmayan 20 ila 25 bin konut ise Rum kesimi kaynaklı sebeplerle satılamadı. İşte biz bunların satılarak ekonomiye kazandırılması için bir süredir hükûmetle görüşmeler yapıyoruz.



'SADECE TÜRK VATANDAŞLARI YARARLANABİLECEK'



Konu, Cevdet Yılmaz ile de ele alınacak. Ne derecede olur bilmiyorum ama belli bir rakama kadar, bir paket dâhilinde konut alındığında vatandaşlık vereceğiz ki stokumuzu eritelim. Ama bu sadece T.C. vatandaşlarına olacak, diğer ülkeler için geçerli değil” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, KKTC’de 120 bin dolara da 150-200 bin dolara da konut alınabileceğini belirten Gürcafer, vatandaşlık için belli bir limit şartı olacağını dile getirerek alınacak konutun kullanılmadığı zamanlarda rahatlıkla kiralanabileceğini, bunun da ek gelir anlamına geldiğini ve KKTC’de konut sektörünün turizmin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.