Karadağ’ın Niksic kenti yakınlarındaki Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden biri haline gelen “tembellik yarışması” bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor. Yarışmada hem 2000 euro ödül dağıtılacak hem de “ülkenin en tembel vatandaşı” seçilecek.

"HERKES BİZE TEMBEL DİYORDU, YARIŞMA YAPTIK"

Yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, Karadağ halkının “tembel” olduğu yönündeki efsanelerden esinlenerek bu etkinliği başlatma kararı aldıklarını söyledi. Blagojevic, “Böylece bütün dünya bizi tanıdı” diyerek yarışmanın uluslararası ilgi gördüğünü vurguladı.

117 SAATLİK REKOR KIRAN VAR

Bu yılki yarışmada önceki rekor sahipleri de yer alıyor. 2021’de 117 saat boyunca hiç kalkmadan yatarak rekor kıran Dubravka Aleksic ile 52 saatlik performansıyla kazanmış olan Milka Doderovic, yeniden mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

AYAĞA KALKMAK YASAK

Yarışmada katılımcılar, uyumak, yemek, içmek, kitap okumak veya telefon kullanmakta serbest. Ancak ayağa kalkmak kesin kural ihlali sayılıyor. Yarışmacılara sadece her 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını gidermeleri için kısa süreli izin veriliyor.

SADECE PARA İÇİN KATILANLAR DA VAR

Katılımcıların bir kısmı yarışmaya yalnızca eğlence için katılırken, bazıları 2000 euroluk ödülü kazanmak amacıyla yarıştıklarını dile getiriyor. Karadağ’ın “en tembeli” unvanını almak için ise günlerce hareketsiz kalmak gerekiyor.