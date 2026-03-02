Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından olumsuz cevap geldi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran, sarı-lacivertlilerin Antalya'da oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde okul ziyaretleri gerçekleştirmeyi planladı. Saran'ın isteği üzerine kulüp yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçip talepte bulundu.
Bakanlık, Sadettin Saran'ın bu talebine olumsuz yanıt verince planlanan ziyaretler gerçekleşmedi.
Sadettin Saran daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok okulu ziyaret etmiş, spor salonu yaptırmıştı.