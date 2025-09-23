Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbata alıp koltuğa oturur oturmaz ateşten gömlek giyecek. Öncelikle Saran’ın sahibi olduğu sanal bahis şirketiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. TFF ve FIFA’nın etik kuralları doğrultusunda, Saran’ın başkanlığı netlik kazanacak. Bahis şirketinin devrinde devletle sorun yaşanması beklenmiyor.

SPORCULARA 8 MİLYAR

Ancak konu para. F.Bahçe’nin bu sezon ki bütçesi 18.2 milyar TL. Bu paranın 8 milyar 935 milyon TL’sini sporcu ve teknik kadronun ücretleri oluşturuyor. Ayrıca 69 milyon Euro da geçmişten gelen f inansal borç var. Saran’ın eli kolu bağlı. Çünkü genel kurul, taşınmazlar üzerinden yetki talebini reddetti. Başkanı zorlu bir süreç bekliyor.

TAKIM RESMEN DAĞILMIŞ HALDE

Birçok futbolcu, Mourinho var diye F.Bahçe’ye geldi. Mourinho kovuldu. Teknik Direktör Tedesco da Ali Koç’un seçileceği tezi üzerine geldi. Samandıra’nın psikolojisi bozulmuş durum da. Belirsizlik hakim. Üstelik yabancı ve yerliler arasındaki gruplaşma da şampiyonluk sözü veren Sadettin Saran’ın çözmesi gereken ayrı bir dert.