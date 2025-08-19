Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 28 yaşındaki kızı Lal Saran, bir süredir aşk yaşadığı Fenerbahçe Yönetim Kurulu eski üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem ile ocakta sözlenmişti.

Törene katılan misafirleri "İnşallah mutlu olurlar. Oğlan olursa adı Sadettin, kız olursa Saadet" cümlesiyle gülümseten Sadettin Saran, kız isteme töreninin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu: "Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu…"

"BAŞLATMAYIN DÜĞÜNÜNÜZE"

23 Ağustos'ta evlenecek olan Tolga İrdem ile Lal Saran önceki gün nikâh hazırlıkları için bir aradaydı. Sonradan çiftin yanına gelen iş insanı Sadettin Saran içeri girerken şakacıktan "Ne oluyor burada? Ben vermiyorum kızımı. Düğün iptal. Başlatmayın düğününüze müğününüze" diyerek espri yaptı.