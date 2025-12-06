Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Samsunspor maçında yaşananlara ilişkin konuşan Saran, şaşkınlık içinde olduklarını ifade etti.

Kendilerini çekmek istedikleri yere gelmeyeceklerini belirten Sadettin Saran, "Seçim zamanı tekmeye kafayla giren ve yerde yatmayan, spor ahlakıyla bir takım kuracağız dedik. Büyük ölçüde gerçekleştirdik. Dün yaşananlar bütün camiamızı hem çok şaşırttı, hem çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Bugün TFF yetkilileriyle görüştük. Ben Sayın Başkan ile iletişim halindeyim. Kendisinin gerekeni ve doğruyu yapacağına inanıyoruz. Şimdilik bu kadar. Maçtan sonra görüşmek üzere." değerlendirmesinde bulundu.