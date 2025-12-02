Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.

Nefes kesen maçın 90+5. dakikasında Fenerbahçe'nin bulduğu gol statta olanları adeta kendinden geçirdi. Gole çılgınlar gibi sevinen isimler arasında sarı lacivertli ekibin başkanı Sadettin Saran da vardı.

ADINI HAYKIRDI

Duran'ın kaydettiği golün ardından Başkan Sadettin Saran'ın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı ve çevresindekilerle coşkuyla kutlama yaptığı anlar kameralara yansıdı. Golün sahibi Duran'ın adını defalarca haykıran Saran, büyük coşku yaşadı.

Golden hemen sonra tribünlerle birlikte ayağa kalkan Saran'ın sevinci, Kadıköy'deki atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada Saran'ın sevinci için 'taraftar gibi yaşıyor', 'başkan taraftarla aynı hisleri paylaşıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.