Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Saran’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Sezona doğru çalışma ile başlanmamış, bu suçlama değil, tespit! Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Tedesco da en az bizim kadar yeni. Geldiğinde çok yoğun fikstür vardı. Takımı tanıyacak, analiz edecek zamanı bile yoktu. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum."

"İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma! Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz."

'AZİZ YILDIRIM KEŞKE GİTMESEYDİ'

"Bizim artık birbirimizi suçlamaya değil, birbirimiz, anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuruluşu birlikte hareket etmektir. Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Sayın Yıldırım lütfen kulübe gelin ve bütün sözleşmeleri, belgeleri inceleyin. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil, şeffaflıkla büyür." diye konuştu.

TEDESCO KARARI

"Bizim teknik ekibimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Ben baskı ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Tedesco ve oyuncularımıza güveniyorum."