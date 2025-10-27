Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünkü açıklamalar beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş ve ortaya çıkarılmış olması beni mutlu etti. Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getirdik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, üzücü ve şok edici bir durum. Ancak ortaya çıkması da umut verici. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Takipçisi olacağız. Bilgiler geliyor. İstanbul'a dönüşte ilgileneceğiz."