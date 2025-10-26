Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçına gönderme yaptı. Saran, sarı-lacivertlilerin pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maç öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

'BİZ HAK YEMEYİZ'

Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz'' ifadelerini kullandı.