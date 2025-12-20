İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Saran, adliyeden çıktıktan sonra Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maçı takip etmek üzere Atatürk Olimpiyat Stadı’na gitti.

Karşılaşma sonrasında Sadettin Saran konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saran’ın konuşması şu şekilde: "Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim!

“Taraftar, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz."