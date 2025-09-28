Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Sadettin Saran twitter hesabından çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. 'Kayyum atanacak' haberlerine sert çıkan Saran, ''camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı.

İşte Saran'ın o paylaşımı:

''Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi. Futbolculara 'çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım.''